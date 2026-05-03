В США команда по пиклболу погибла в авиакатастрофе по пути на турнир

В США разбился самолёт с командой по пиклболу. В результате трагедии погибли все люди, находившиеся на борту. Об этом сообщил Fox News.

Игроки клуба «Амарилло» летели на турнир в Нью-Браунфелс. Крушение произошло в городе Уимберли. Оба города в штате Техас.

Перед падением авиадиспетчер заметил, что судно делало странные манёвры, и потом оно пропало с радаров. Погода была облачной, позже прошла гроза. Начато расследование. Погибли пилот и четыре пассажира. Турнир, на который летела команда, отменили.

Пиклбол — это вид спорта, который сочетает бадминтон, теннис и настольный теннис. Два или четыре игрока бьют ракетками (обычно деревянными или из композита) по дырявому пластиковому шарику через сетку.

Ранее в Лос-Анджелесе легкомоторный самолёт Cessna 172 разбился в районе Пакоим. Он задел линию электропередачи, перевернулся в воздухе и рухнул на парковку рядом с жилым домом. Очевидцы успели вытащить 70-летнего пилота из кабины до приезда спасателей. Мужчину с множественными травмами увезли в больницу — его состояние критическое.