Никто не выжил: Пассажирский самолёт разбился в Южном Судане

В Южном Судане произошла авиакатастрофа. Самолёт Cessna кенийской компании CityLink Aviation рухнул на подлёте к столице, городу Джуба. Все, кто был на борту, погибли. Жертвами стали 14 человек. Среди них — пилот и пассажиры, пишет Eastafrican.

В Южном Судане разбился пассажирский самолёт.

Двое погибших пассажиров были гражданами Кении. Остальные — жители Южного Судана.

Предварительной причиной крушения названа плохая погода — видимость была минимальной, что могло помешать пилоту.

