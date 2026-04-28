27 апреля, 23:48

Никто не выжил: Пассажирский самолёт разбился в Южном Судане

В Южном Судане произошла авиакатастрофа. Самолёт Cessna кенийской компании CityLink Aviation рухнул на подлёте к столице, городу Джуба. Все, кто был на борту, погибли. Жертвами стали 14 человек. Среди них — пилот и пассажиры, пишет Eastafrican.

В Южном Судане разбился пассажирский самолёт. Видео © Х / marknehpets

Двое погибших пассажиров были гражданами Кении. Остальные — жители Южного Судана.

Предварительной причиной крушения названа плохая погода — видимость была минимальной, что могло помешать пилоту.

Ранее в Лос-Анджелесе легкомоторный самолёт Cessna 172 потерпел крушение в районе Пакоим. Воздушное судно зацепило линию электропередачи, после чего перевернулось в воздухе и рухнуло на автомобильную стоянку рядом с жилым домом.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Обложка © Х / marknehpets

Артём Гапоненко
