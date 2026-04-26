Шесть пассажиров пострадали в горящем самолёте Swiss с отказавшим двигателем

В аэропорту Дели из-за отказа двигателя и возгорания у самолёта Swiss, летевшего в Цюрих, экстренно эвакуировали 232 пассажира. Об этом сообщает Times of India.

Airbus A330 прервал взлёт прямо на полосе, эвакуация проводилась по аварийным трапам. Авиакомпания начала расследование. Шестеро пассажиров получили различные травмы. Всех их развезли по больницам.

