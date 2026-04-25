25 апреля, 20:30

Восемь самолётов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений во Внуково

Восемь пассажирских самолётов не смогли приземлиться в аэропорту Внуково. Причина – действующие ограничения в работе воздушной гавани. Об этом сообщили ТАСС в справочной службе аэропорта.

Борты из Баку, Санкт-Петербурга, Астаны, Пскова, Ижевска, Махачкалы и Стамбула ушли на запасные аэродромы. Они совершили посадку в московских аэропортах Домодедово и Шереметьево, а также в аэропорту Казани.

До этого в Росавиации сообщили, что временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены во Внукове, а также в аэропортах Нижнего Новгорода, Череповца, Ярославля, Калуги и Тамбова. В ведомстве пояснили, что меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Собянин: Силы ПВО сбили летевший к Москве дрон
Ранее Life.ru писал, что ВСУ атаковали Севастополь беспилотниками. Силы ПВО и мобильные огневые группы сбили девять БПЛА. Гражданские объекты в городе, предварительно, не пострадали.

Юния Ларсон
