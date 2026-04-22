Самолёт Cessna 172 задел линию электропередачи и разбился в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе легкомоторный самолёт Cessna 172 потерпел крушение в районе Пакоим. Воздушное судно зацепило линию электропередачи, после чего перевернулось в воздухе и рухнуло на автомобильную стоянку рядом с жилым домом. Такой информацией делится The New York Post.

Крушение самолёта, зацепившего линию электропередачи в Лос-Анджелесе.

Очевидцы происшествия самостоятельно извлекли 70-летнего пилота из кабины ещё до прибытия экстренных служб. Прибывшие на место медики доставили мужчину в больницу с множественными травмами. Его состояние оценивается как критическое.

