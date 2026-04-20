20 апреля, 18:15

Пассажир рейса в Стамбул умер на борту Airbus A321 после экстренной посадки

Пассажира Airbus A321, летевшего в Стамбул, не удалось спасти. Он умер прямо на борту после экстренной посадки в Бухаресте, сообщает Mash.

Авиалайнер подал сигнал бедствия через два часа после вылета. Причиной стала клиническая смерть 60-летнего мужчины, который находился в хвостовой части самолёта. Медики пытались реанимировать его уже после посадки прямо в салоне, но безуспешно. Очевидцы рассказали, что пассажир выглядел плохо ещё во время полёта.

На борту не оказалось ни одного врача — первую помощь пришлось оказывать сотрудникам авиакомпании Pegasus. Пассажиров продержали в самолёте два часа, после чего выдали воду с шоколадом и вывели в здание аэропорта.

Напомним, Airbus A321 с пассажирами на борту, летевший из Санкт-Петербурга в Стамбул, экстренно приземлился в Румынии. Воздушное судно подало сигнал бедствия спустя два часа после взлёта.

Александра Мышляева
