Пассажирка «Уральских авиалиний» умерла на борту рейса, летевшего в Екатеринбург

Пассажирка умерла во время перелёта из Владивостока в Екатеринбург. Как сообщает Telegram-канал Baza, на рейсе «Уральских Авиалиний» женщине стало плохо, что потребовало экстренной посадки в Нижневартовске.

К сожалению, врачам не удалось её спасти. Предполагается, что у 50-летней женщины произошёл эпилептический припадок. Пассажиров рейса перенаправят в Екатеринбург после завершения необходимых процедур в Нижневартовске.

Ранее в аэропорту Рощино в Тюмени скончался пассажир, который собирался вылететь в Таджикистан. Мужчина 1948 года рождения уже находился на борту самолёта рейса Тюмень — Худжанд и ожидал вылета. В какой-то момент ему стало плохо, он потерял сознание.