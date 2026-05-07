Самолёт-разведчик ВВС Швеции третий день кружит над Чёрным морем

Самолёт радиоэлектронной разведки Gulfstream IV Военно-воздушных сил Швеции третий день подряд выполняет полёты над Чёрным морем, следует из данных сервисов отслеживания полётов.

Тот же борт летал по схожей траектории во вторник и среду. 5 мая его полёт длился 6 часов 30 минут, на следующий день — около семи часов. Вылетев из Бухареста примерно в 9 утра по московскому времени, разведчик взял курс на восточную часть акватории. В точке, расположенной примерно в 220 километрах от Сочи, он развернулся и начал двигаться по траектории «петли».

Ранее разведывательный беспилотник итальянских ВВС RQ-4D Phoenix (позывной MAGMA10) потерял связь с наземным пунктом управления во время полёта над Чёрным морем. Аппарат вылетел с военно-морской базы на Сицилии. Маршрут пролегал через Грецию и Болгарию, после чего дрон долгое время находился над черноморской акваторией.