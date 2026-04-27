Самолёт-разведчик США вновь кружит рядом с Калининградской областью

Американский разведывательный самолёт приблизился к границе Калининградской области для предполагаемого патрулирования. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Речь идёт о борте Bombardier ARTEMIS II. Согласно информации, самолёт вылетел из Румынии и на момент наблюдения находился над Балтийским морем севернее Гданьска. Обычно такие рейсы проходят по маршруту вокруг Калининградской области через воздушное пространство Польши и Литвы.

Точка вылета и конечный пункт назначения при этом остаются скрытыми. Самолёт, замеченный у региона, базируется в Румынии и регулярно выполняет вылеты также над акваторией Чёрного моря.

Ранее Life.ru рассказывал, что над Чёрным морем были зафиксированы два разведывательных самолёта стран НАТО — из Великобритании и США. Американский пилот стартанул с румынской авиабазы.