Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

27 апреля, 12:10

Самолёт-разведчик США вновь кружит рядом с Калининградской областью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Американский разведывательный самолёт приблизился к границе Калининградской области для предполагаемого патрулирования. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Речь идёт о борте Bombardier ARTEMIS II. Согласно информации, самолёт вылетел из Румынии и на момент наблюдения находился над Балтийским морем севернее Гданьска. Обычно такие рейсы проходят по маршруту вокруг Калининградской области через воздушное пространство Польши и Литвы.

Точка вылета и конечный пункт назначения при этом остаются скрытыми. Самолёт, замеченный у региона, базируется в Румынии и регулярно выполняет вылеты также над акваторией Чёрного моря.

«Провокация у границ»: В Крыму оценили опасность полётов западной разведки
Ранее Life.ru рассказывал, что над Чёрным морем были зафиксированы два разведывательных самолёта стран НАТО — из Великобритании и США. Американский пилот стартанул с румынской авиабазы.

Владимир Озеров
