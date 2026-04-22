«Провокация у границ»: В Крыму оценили опасность полётов западной разведки

Западные разведывательные самолеты, курсирующие вблизи Крыма, представляют собой не что иное, как провокацию. Такую оценку дал глава Госсовета республики Владимир Константинов. Он указал на недавний случай 17 апреля, когда британский самолёт-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint был замечен над Чёрным морем, осуществляя свою деятельность недалеко от крымских берегов. Несмотря на то, что борт, вылетевший с базы Уоддингтон, не пересёк границы России, его маршрут проходил напротив Севастополя, что, по мнению Константинова, является явным вызовом.

«С их стороны это очередная провокация», — приводит РИА «Новости» слова Константинова.

Он отметил, что западные разведывательные дроны часто появляются в Ч>рном море. Их задача, как утверждает Констатинов, — находить цели и передавать их координаты ВСУ для атак на Россию.

Ранее сообщалось, что над акваторией Чёрного моря заметили два самолёта-разведчика стран НАТО — британский и американский. Цель их миссии не была обнародована.