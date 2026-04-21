В прыжке Буданова* в Чёрное море увидели начало конца Зеленского

Экс-нардеп Килинкаров назвал видео с Будановым* частью президентской кампании

Обложка © ТАСС / Gian Ehrenzeller / АР

Появившееся в украинских СМИ видео с Кириллом Будановым*, где он прыгает с газовой вышки в Чёрное море, расценили как политический шаг. Об этом заявил бывший нардеп Украины Спиридон Килинкаров в комментарии «Газете.Ru».

«Конечно, это пиар… С одной стороны, это президентская компания, но мы не знаем, какой будет развязка», — сказал Килинкаров. По его мнению, речь идёт о попытке выстроить образ на контрасте с Зеленским.

Он отметил, что Буданов* делает акцент на участии в боевых действиях и личном риске. Такой подход, по словам политика, может повысить его позиции в украинском обществе.

Напомним, Буданов* прыгнул в Чёрное море, испугавшись российских дронов. Видео этого момента распространяется в украинских телеграм-каналах. Сообщается, что инцидент произошёл прошлым летом, когда он находился на газовых вышках в Чёрном море вместе с разведывательным десантом.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

