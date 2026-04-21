Буданов* нырнул в Чёрное море, опасаясь российских дронов

Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* нырнул в Чёрное море, испугавшись российских дронов. Видео с этим моментом распространяется в украинских телеграм-каналах.

Сообщается, что это произошло прошлым летом, когда он находился на газовых вышках в Чёрном море вместе с десантом разведки. На кадрах, как утверждается, видно, как он прыгает в воду при приближении беспилотников.

Ранее Буданов* заявил, что мобилизационный ресурс на Украине исчерпан. Он назвал это «абсолютно закономерным развитием событий» для конфликта, который длится много лет. По его словам, за последние полгода выполнение даже минимальных мобилизационных планов даётся с огромным трудом.

