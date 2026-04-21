Инсайд с Банковой: В Раде раскрыли странный приказ Зеленского для замов Буданова*
Депутат Гончаренко*: Зеленский просит замов Буданова* не выполнять его поручения
Главарь киевского режима Владимир Зеленский лично звонит заместителям главы своего офиса Кирилла Буданова* и просит их игнорировать его поручения. Об этом сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко*.
«Инсайд с Банковой. Зеленский лично звонит заместителям главы офиса и говорит, что они могут не выполнять поручения Буданова*. А если Буданов* их вызывает к себе, то им говорят, что они могут и не ходить туда», — поделился сведениями нардеп Гончаренко*.
По его словам, напряжённые отношения между Зеленским и Будановым* очевидны не только сотрудникам офиса, но и иностранным партнёрам. Депутат Рады обратил внимание, что после увольнения экс-главы офиса Андрея Ермака ни один его заместитель так и не был заменён. Зеленский практически не берёт Буданова* в заграничные поездки.
О непростых отношениях политиков говорили и раньше. Буданова* давно рассматривают как потенциального кандидата на пост будущего президента, что делает его соперником Зеленского. Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров даже заявил, что экс-комик может попытаться избавиться от главы своего офиса. На Буданова* могут возложить вину за провал мобилизации. Но даже сейчас полномочия главы ОП ограничены. А украинский журналист Анатолий Шарий говорит, что Зеленский запустил обратный отсчёт для Буданова*.
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга