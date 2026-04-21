Главарь киевского режима Владимир Зеленский лично звонит заместителям главы своего офиса Кирилла Буданова* и просит их игнорировать его поручения. Об этом сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко*.

«Инсайд с Банковой. Зеленский лично звонит заместителям главы офиса и говорит, что они могут не выполнять поручения Буданова*. А если Буданов* их вызывает к себе, то им говорят, что они могут и не ходить туда», — поделился сведениями нардеп Гончаренко*.

По его словам, напряжённые отношения между Зеленским и Будановым* очевидны не только сотрудникам офиса, но и иностранным партнёрам. Депутат Рады обратил внимание, что после увольнения экс-главы офиса Андрея Ермака ни один его заместитель так и не был заменён. Зеленский практически не берёт Буданова* в заграничные поездки.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.