Дрон-разведчик НАТО MAGMA10 потерял связь с базой в районе Чёрного моря

Разведывательный беспилотник итальянских ВВС RQ-4D Phoenix с позывным MAGMA10 потерял контакт с наземным управлением в ходе полёта над Чёрным морем. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, опираясь на сервис FlightRadar24. БПЛА подал аварийный код 7600.

Вылет был осуществлён с военно-морской авиабазы на Сицилии. Маршрут пролегал через Грецию и Болгарию, после чего дрон продолжительное время находился над водами Чёрного моря. На этапе миссии возникли неполадки в системе связи, в результате чего управление с наземной станции было потеряно. После этого беспилотник развернулся и начал возвращаться через воздушное пространство Турции, далее прошёл вдоль побережья Ливана и Сирии.

Разведывательный дрон НАТО RQ-4D Phoenix подавал сигнал бедствия над Чёрным морем ещё 29 апреля. Итальянский дрон, взлетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии в 7:00 мск 29 апреля, достиг Чёрного моря к 10:00 мск. Однако, по имеющимся данным, к 11:15 мск у него возникли неполадки с радиооборудованием, после чего он изменил курс на запад, в направлении стран-членов НАТО — Румынии и Болгарии.