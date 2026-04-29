Дрон НАТО, летевший с Сицилии, подал сигнал бедствия над Чёрным морем

Разведывательный беспилотник НАТО RQ-4D Phoenix подал сигнал бедствия над Чёрным морем во время выполнения своей миссии. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на анализ полётных данных.

По данным агентства, итальянский дрон, взлетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии в 7:00 мск 29 апреля, достиг Черного моря к 10:00 мск. Однако, по имеющимся данным, к 11:15 мск у него возникли неполадки с радиооборудованием, после чего он изменил курс на запад, в направлении стран-членов НАТО – Румынии и Болгарии.

Ранее Life.ru рассказывал, что над Чёрным морем были зафиксированы два разведывательных самолёта стран НАТО — из Великобритании и США. Американский пилот стартанул с румынской авиабазы.