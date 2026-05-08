Более 400 российских туристов не могут улететь во Вьетнам из-за поломки Boeing

Более 400 пассажиров не могут вылететь из екатеринбургского аэропорта Кольцово во Вьетнам из-за поломки самолёта. Об этом сообщает SHOT.

Борт RA-73272 авиакомпании IKAR (Boeing 777-200) должен был отправиться в Камрань 8 мая в 01:25. Пассажирам объявили, что лайнер сломался, и перенесли вылет сначала на 15:00, а затем на 9 мая.

Из-за поломки отменили ещё один рейс — из Нячанга в Санкт-Петербург. Резервных бортов у перевозчика нет, так как парк авиакомпании насчитывает немного машин.

Туристов разместили в гостиницах, но точное время вылета не называют. При этом туроператоры предлагают отдыхающим продлевать проживание в отелях уже за свой счёт. Люди нервничают: многие уже связались с гидами во Вьетнаме и предупредили о задержке рейса по вине авиакомпании, чтобы не потерять деньги.

Самолёту RA-73272 — 27 лет, салон рассчитан на 440 кресел эконом-класса. Последние рейсы лайнера: перелёт из Вьетнама в Екатеринбург, затем на Пхукет и обратно в Кольцово 6 мая. На 8 мая у борта был запланирован рейс из Вьетнама в Петербург.

Ранее Life.ru сообщал, что восемь российских аэропортов временно прекратили обслуживание рейсов из-за введённых ограничений на воздушное пространство. Минтранс и Росавиация перевели гражданскую авиацию в режим особого мониторинга. В столичном регионе с опозданием свыше двух часов вылетели 30 самолётов. Контроль за ситуацией усилен.