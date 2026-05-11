Самолёт Turkish Airlines загорелся при посадке в аэропорту Непала

Возгорание в колёсах шасси произошло у самолёта авиакомпании Turkish Airlines во время приземления в международном аэропорту Трибхуван в Катманду. Об этом 11 мая сообщил портал Nepal News со ссылкой на администрацию воздушной гавани.

Самолёт Turkish Airlines загорелся после посадки в аэропорту Катманду.

Лайнер выполнял рейс из Стамбула. В момент касания взлётно-посадочной полосы в одном из колёс шасси началось горение. На опубликованных в социальных сетях кадрах видно пламя и дым, которые вырываются из района шасси во время движения самолёта по полосе.

На борту находились от 284 до 289 человек. В это число входят 11 членов экипажа. Всех пассажиров и персонал эвакуировали через аварийные выходы. По предварительным данным, никто не пострадал. Администрация аэропорта начала расследование инцидента. Причины возгорания пока не установлены.

