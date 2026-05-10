10 мая, 13:38

Первый самолёт с поражённого хантавирусом круизного лайнера вылетел в Мадрид

Испания эвакуировала 14 пассажиров поражённого хантавирусом круизного лайнера

Обложка © ТАСС / Arturo Rodriguez / АР

Министерство здравоохранения Испании организовало эвакуацию своих граждан с лайнера, на котором бушует хантавирус. Первый самолёт с 14 пассажирами отправлен в столичный госпиталь имени Гомеса Уллы.

Операция прошла с соблюдением строжайших мер: на каждом этапе транспортировки применялись спецкостюмы и проводилась дезинфекция. Пока ни у кого из репатриантов симптомов опасной инфекции не выявлено.

Два финна заразились смертельным хантавирусом на борту самолёта из ЮАР
Напомним, всего на судне подтверждено восемь случаев заражения. Трое больных скончались, один пассажир находится в клинике Йоханнесбурга в критическом состоянии. Лайнер вышел из аргентинской Ушуайи и прибыл на Тенерифе. На борту остаются около 150 человек — в основном граждане США, Великобритании, Нидерландов и Испании. В составе экипажа — один россиянин. Он останется на борту по пути в Нидерланды, где судно ждёт полная дезинфекция.

Дарья Денисова
