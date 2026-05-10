Первый самолёт с поражённого хантавирусом круизного лайнера вылетел в Мадрид

Министерство здравоохранения Испании организовало эвакуацию своих граждан с лайнера, на котором бушует хантавирус. Первый самолёт с 14 пассажирами отправлен в столичный госпиталь имени Гомеса Уллы.

Операция прошла с соблюдением строжайших мер: на каждом этапе транспортировки применялись спецкостюмы и проводилась дезинфекция. Пока ни у кого из репатриантов симптомов опасной инфекции не выявлено.

Напомним, всего на судне подтверждено восемь случаев заражения. Трое больных скончались, один пассажир находится в клинике Йоханнесбурга в критическом состоянии. Лайнер вышел из аргентинской Ушуайи и прибыл на Тенерифе. На борту остаются около 150 человек — в основном граждане США, Великобритании, Нидерландов и Испании. В составе экипажа — один россиянин. Он останется на борту по пути в Нидерланды, где судно ждёт полная дезинфекция.