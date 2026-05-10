Два финна заразились смертельным хантавирусом на борту самолёта из ЮАР

У двух жителей Финляндии, вернувшихся авиарейсом из Южно-Африканской Республики, выявлены признаки хантавирусной инфекции. По предварительным данным, инфицирование произошло непосредственно во время нахождения на борту самолёта, рассказали в Ведомстве здравоохранения и социального развития THL.

Представители финского надзорного органа связались с туристами, после чего выяснилось, что жалоб на ухудшение самочувствия пациенты пока не предъявляют, однако врачи продолжают следить за динамикой их состояния. Авиаперелёт состоялся 25 апреля по маршруту Йоханнесбург — Амстердам рейсом KL592, который выполняла голландская авиакомпания. На том же самом месте в салоне находилась 69-летняя нидерландка, инфицированная хантавирусом ещё до посадки — она незадолго до этого сошла с круизного судна MV Hondius, где ранее была зарегистрирована вспышка этого заболевания.

Министр соцобеспечения Финляндии Санни Гран-Лаасонен сообщила, что финское правительство держит на контроле ситуацию с распространением штамма Андес. Помимо национальных властей, за развитием событий пристально наблюдают в THL, Европейском центре профилактики заболеваний и контроле над ними, а также в ВОЗ.

Из-за предполагаемого инфицирования хантавирусом двух граждан страны Министерство соцобеспечения и здравоохранения запускает процедуру внесения изменений в текущее постановление по инфекционным болезням: власти Финляндии намерены включить разновидность хантавируса Андес в список особо опасных инфекций. Утверждение этой нормы даст право направлять людей с подозрением на такой диагноз на принудительную изоляцию и начислять им соответствующие выплаты по временной нетрудоспособности.

Ранее сообщалось, что заражённый хантавирусом лайнер MV Hondius прибыл на Тенерифе. Пассажиров пока не пускают на берег. Первыми лайнер покинут 14 граждан Испании — их переправят военным транспортом в клинику Мадрида, где поместят на строгий карантин. Остальные будут ждать специальных репатриационных рейсов прямо в своих каютах.