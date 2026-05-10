Заражённый хантавирусом лайнер MV Hondius прибыл на Тенерифе

Лайнер MV Hondius, на котором бушует вспышка хантавируса, достиг испанского острова Тенерифе (Канарский архипелаг). Это следует из навигационных данных портала VesselFinder.

Пассажиров пока не пускают на берег. Первыми лайнер покинут 14 граждан Испании — их переправят военным транспортом в клинику Мадрида, где поместят на строгий карантин. Остальные будут ждать специальных репатриационных рейсов прямо в своих каютах.

Местные власти заверили, что прибытие судна не представляет угрозы для жителей островов. Разработан чёткий протокол эвакуации. После того как всех постояльцев вывезут, MV Hondius примерно с 30 членами экипажа, среди которых есть один россиянин, уйдёт в Нидерланды на тотальную дезинфекцию.

Напомним, вирус подтвердили у восьми человек на борту. Трое заразившихся скончались, один пациент находится в реанимации в ЮАР в критическом состоянии. Инкубационный период может длиться несколько недель, поэтому не исключены новые случаи. На лайнере сейчас находятся около 150 человек — в основном граждане США, Великобритании, Испании и Нидерландов. В Роспотребнадзоре заявили, что хантавирус андес не опасен для россиян.