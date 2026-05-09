Смертельный вояж за полтора миллиона: Туроператоры предлагают отдохнуть на лайнере с хантавирусом

Российские турагентства не приостановили продажи туров на круизный лайнер MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса. Об этом сообщает SHOT.

Цены на поездку доходят до 1,5 миллиона рублей. Ближайший тур запланирован на 23 ноября — из аргентинской Ушуайи до Антарктического полуострова за 11 дней. Стоимость стартует от 834 тысяч на человека. В туркомпаниях надеются, что очагов вируса на судне уже не будет.

Тем временем иностранные туристы, находящиеся на борту, в панике. Они переживают, что часть из них до сих пор не выпустили на берег.

В Испании зафиксировали два новых случая заражения хантавирусом. Один заболевший проживает на острове Тристан-да-Кунья — ему стало плохо после того, как он сошёл с лайнера. Вторая заболевшая — женщина из испанской провинции, она сидела в самолёте в двух рядах позади голландки, которая заразилась на корабле и позже скончалась.

Ранее сообщалось, что круизное судно MV Hondius, на борту которого была зафиксирована вспышка хантавируса Андес, после прибытия к Канарским островам продолжит маршрут в Нидерланды для проведения полной дезинфекции. Часть моряков останется на судне. Продолжат работу 30 человек. Остальные 17 членов экипажа будут эвакуированы на берег.