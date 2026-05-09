Лайнер со смертельным хантавирусом идёт в Нидерланды для дезинфекции

Круизное судно MV Hondius, на котором зафиксирована вспышка хантавируса Андес, после прибытия к Канарским островам продолжит путь в Нидерланды для полной дезинфекции. Об этом сообщила министр здравоохранения Испании Моника Гарсия.

«Согласно информации, полученной нами от судоходной компании, 30 членов экипажа останутся, а 17 сойдут на берег», — заявила министр.

По данным испанского Минздрава, с судна предстоит эвакуировать граждан 23 стран. После завершения эвакуации лайнер MV Hondius продолжит маршрут в сторону Нидерландов, где будет проведена полная санитарная обработка в соответствии с международными протоколами.

Ожидается, что судно прибудет к испанскому побережью 10 мая в ранние утренние часы по местному времени. Первыми сойдут на берег граждане Испании, при этом все пассажиры будут выходить в медицинских масках в целях безопасности.

Ранее в австралийском штате Квинсленд была зафиксирована пропажа 323 пробирок с опасными вирусами из лаборатории. Среди утраченных образцов — 100 пробирок с вирусом Хендра, 223 с лиссавирусом и две с хантавирусом. Все эти патогены представляют потенциальную смертельную угрозу для человека.