8 мая, 17:55

Гинцбург: Дети и пожилые наиболее уязвимы к хантавирусу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MEDIAMAG

Дети младшего возраста и пожилые люди входят в группу повышенного риска заражения хантавирусом. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Дети до 7-8 лет или же пожилые люди после 60-70 лет», — сказал он.

Специалист пояснил, что у детей иммунная система ещё не сформирована в полном объёме, что снижает защиту организма. А у пожилых людей иммунные механизмы работают менее эффективно, что также повышает вероятность тяжёлого течения инфекции.

В Роспотребнадзоре заявили, что хантавирус андес не опасен для россиян

Ранее сообщалось, что в России ежегодно регистрируется от 4 до 10 тысяч случаев заражения хантавирусной инфекцией. Циркулирующие в Европе, включая территорию РФ, варианты вируса считаются менее опасными по сравнению с некоторыми другими штаммами, выявленными за пределами региона.

Милена Скрипальщикова
