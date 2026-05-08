День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 мая, 15:12

В Роспотребнадзоре заявили, что хантавирус андес не опасен для россиян

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / faniadiana24

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / faniadiana24

В Роспотребнадзоре заявили, что хантавирус андес не представляет опасности для жителей России. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба ведомства.

Хантавирусы могут вызывать две формы инфекции: геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС) и хантавирусный кардиопульмональный синдром (ХПС). Последний встречается только на Американском континенте. Для его распространения там есть необходимые условия.

«Для россиян этот вирус не опасен», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что в редких случаях инфекция может передаваться воздушно-капельным путём от человека к человеку, но только при близком и длительном контакте.

Что касается ГЛПС, то эта инфекция хорошо изучена и не передаётся от человека к человеку. Вероятность, что вирус сможет мутировать соответствующим для такого распространения образом, ничтожно мала, добавили в Роспотребнадзоре.

В Испании зафиксировали случай подозрения на хантавирус
В Испании зафиксировали случай подозрения на хантавирус

Ранее американский Центр по контролю за заболеваниями присвоил хантавирусу статус ЧС самого низкого уровня — медицинские власти следят за ситуацией, но серьёзной угрозы для людей пока не видят. В стране уже задействованы специальные оперативные центры, а эксперты проверяют самочувствие пассажиров круизного судна MV Hondius, где была зафиксирована вспышка инфекции.

Больше новостей о медицине, здоровье и долголетии — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Роспотребнадзор
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar