В Роспотребнадзоре заявили, что хантавирус андес не опасен для россиян

В Роспотребнадзоре заявили, что хантавирус андес не представляет опасности для жителей России. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба ведомства.

Хантавирусы могут вызывать две формы инфекции: геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС) и хантавирусный кардиопульмональный синдром (ХПС). Последний встречается только на Американском континенте. Для его распространения там есть необходимые условия.

«Для россиян этот вирус не опасен», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что в редких случаях инфекция может передаваться воздушно-капельным путём от человека к человеку, но только при близком и длительном контакте.

Что касается ГЛПС, то эта инфекция хорошо изучена и не передаётся от человека к человеку. Вероятность, что вирус сможет мутировать соответствующим для такого распространения образом, ничтожно мала, добавили в Роспотребнадзоре.