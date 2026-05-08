Вспышку смертельного хантавируса в США объявили ЧС низшего уровня

Американский Центр по контролю за заболеваниями (CDC) объявил вспышку хантавируса чрезвычайной ситуацией, но самой низкой степени опасности. Об этом сообщил телеканал ABC. Это значит, что риск для людей остаётся маленьким, но врачи следят за обстановкой.

CDC уже задействовал специальные оперативные центры. Как пишет The New York Times, власти проверяют состояние американцев, которые находились на круизном лайнере MV Hondius, где и случилась вспышка хантавируса.

По предварительным данным, у вернувшихся туристов нет признаков болезни. Они живут в штатах Аризона, Калифорния, Джорджия, Техас и Вирджиния.

Раньше в Израиле официально подтвердили первый случай заражения хантавирусом. Заболевшим оказался мужчина, который несколько месяцев назад вернулся из поездки в Восточную Европу. Признаки инфекции появились у него не сразу, а спустя долгое время после возвращения. Мужчина сразу пошёл к врачам. Анализы, в том числе ПЦР, подтвердили, что вирус в его организме есть.