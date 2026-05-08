8 мая, 00:09

Мужчина привёз в Израиль из Европы первый случай заражения хантавирусом

В Израиле официально подтверждён первый случай заражения хантавирусом на территории страны. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post. Пациентом оказался мужчина, который несколько месяцев назад вернулся из поездки в Восточную Европу.

Характерные для хантавирусной инфекции симптомы проявились у него спустя длительное время после возвращения. Мужчина незамедлительно обратился к врачам. Проведённые анализы, включая ПЦР-диагностику, подтвердили наличие вируса в организме.

В настоящий момент состояние заболевшего оценивается как стабильное. Он не нуждается в интенсивной терапии, и его не требуется жёстко изолировать от окружающих.

Специалисты обращают внимание на важное различие: у израильского пациента выявлен европейский штамм хантавируса. Он отличается от южноамериканского штамма «Андес», который вызвал вспышку на круизном лайнере MV Hondius в Атлантике. В отличие от своего южноамериканского «родственника», европейский штамм не способен передаваться от человека к человеку и опасен только при прямом контакте с инфицированными грызунами или их выделениями.

Командование ВСУ запретило лечить военных с хантавирусом

Ранее Life.ru писал, что во Всемирной организации здравоохранения заявили о высокой смертности при предыдущих эпидемиях хантавируса. По словам представителя ВОЗ по борьбе с инфекционными заболеваниями Анаис Леганд, ключевую роль играют раннее выявление болезни и своевременное поддерживающее лечение.

