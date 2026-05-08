В Испании зафиксировали случай подозрения на хантавирус

В Испании госпитализировали 32-летнюю женщину с подозрением на хантавирус. Об этом пишет агентство EFE. Она живёт в Аликанте и летела тем же рейсом, что и пассажир, которого эвакуировали с круизного лайнера MV Hondius. Тот пассажир позже скончался.

Это первый случай госпитализации с подозрением на хантавирус в Испании. По данным Минздрава Валенсии, женщину переведут в палату с отрицательным давлением в одной из больниц провинции Аликанте — это обычная мера профилактики по утверждённому протоколу.

Врачи связались с пациенткой после того, как получили сигнал через Европейскую систему оповещения. У женщины — лёгкие респираторные симптомы. У неё возьмут анализы и отправят в Национальный микробиологический центр. Результаты будут через одни-двое суток.

Министерство здравоохранения пообещало сообщать о состоянии пациентки по мере необходимости, если ситуация будет иметь значение для общественного здоровья.

Раньше американский Центр по контролю за заболеваниями (CDC) объявил вспышку хантавируса чрезвычайной ситуацией, но самой низкой степени опасности. Это значит, что риск для людей остаётся небольшим, но врачи следят за ситуацией. CDC уже задействовал специальные оперативные центры. Власти проверяют состояние американцев, которые были на круизном лайнере MV Hondius.