Кот в безопасности, а вы — нет: Как мыши заражают людей хантавирусом через пыль и овощи

Многие считают хантавирусы чем-то экзотическим, связанным только с дикой природой или дальними поездками. Однако на самом деле основные очаги инфекции гораздо ближе, чем кажется: это подвалы, дачные домики, погреба с овощами и даже собственные сараи. Откуда же берётся вирус, как он передаётся и почему важно мыть продукты и соблюдать осторожность при уборке, рассказала в беседе с Life.ru врач-инфекционист Елена Мескина.

«В целом хантавирусы бывают разных разновидностей. И заражение происходит не только через хомяков — переносчиками могут быть полевые, домашние мыши и другие грызуны», — отметила эксперт.

Главный вопрос в том, насколько активно вирус циркулирует среди самих животных. Люди же заражаются в основном через выделения грызунов — мочу и экскременты. Если частицы попадают на руки, в дыхательные пути вместе с пылью или в рот, вирус может проникнуть в организм. То есть это типичная зоонозная инфекция — передающаяся от животных человеку, добавила она.

При этом передача вируса от грызунов другим животным, например собаке или кошке, остаётся маловероятной. У вирусов обычно есть определённая видовая специфичность: они приспособлены к конкретным хозяевам — в данном случае к мышам и другим грызунам.

«Сейчас основной вопрос — может ли разновидность вируса, о которой идёт речь в истории с лайнером, поражать лёгкие и передаваться дальше», — обозначила доктор.

В России чаще встречается другая форма заболевания — геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Она распространена практически по всей стране, хотя в некоторых регионах риск выше: например, в Сибири и на севере России. В Московском регионе такие случаи тоже бывают, хотя и реже. Основной источник заражения — мыши.

Та разновидность вируса, о которой сейчас говорят, отличается. И, конечно, ситуация выглядит особенно абсурдно: люди платят огромные деньги за такую поездку, а в итоге получают подобный «отпуск». Сейчас специалисты изучают возможность передачи вируса от человека к человеку. Этот вопрос пока остаётся предметом исследования. Елена Мескина Врач

В России, как правило, речь идёт не о передаче от человека к человеку, а именно о заражении от грызунов. Чаще всего люди заражаются во время полевых работ, уборки на даче или в сараях: поднимается пыль, на руках остаются загрязнения, и вирус попадает в организм, объяснила собеседница.

«Основной источник — моча и экскременты мышей. Они могут попадать на продукты: капусту, морковь, яблоки и другие овощи или фрукты, особенно если мыши бегают в погребе. Поэтому очень важно тщательно мыть продукты и соблюдать осторожность при уборке помещений, где могли быть грызуны», — заключила эксперт.

Ранее в Израиле официально зарегистрировали первый случай инфицирования хантавирусом. Заболевшим оказался мужчина, вернувшийся несколько месяцев назад из поездки по Восточной Европе. Симптомы у него проявились не сразу, а спустя долгое время после возвращения. Пациент самостоятельно обратился к медикам. Лабораторные тесты, включая ПЦР, подтвердили наличие вируса в его организме.