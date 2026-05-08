Полгода на восстановление: Гинцбург рассказал о варианте хантавируса, который давно есть в РФ

Ежегодно в России фиксируют от 4 до 10 тысяч случаев хантавирусной инфекции. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Все варианты вируса, которые циркулируют на европейском континенте, в том числе в РФ, менее опасны, чем найденный на лайнере MV Hondius. Например, в нашей стране он вызывает геморрагическую лихорадку с почечным синдромом — от неё можно умереть, но риск не превышает 10%.

«А вот то, что мы наблюдаем сейчас на этом злосчастном лайнере, там тот штамм вируса, который вызывает легочную форму инфекции, там летальность до 40-50%», — уточнил Гинцбург.

Гинцбург также отметил, что сам хантавирус лечится относительно быстро. Однако на восстановление иммунитета после болезни может уйти до полугода. В этот период человек становится крайне уязвим к бактериальным и вирусным инфекциям, с которыми раньше справлялся легко. В первую очередь речь идёт о пневмококках и стафилококках.

Ранее в Роспотребнадзоре успокоили россиян: хантавирус андес, вызывающий опасный кардиопульмональный синдром, не угрожает нашей стране. В ведомстве пояснили, что эта форма инфекции встречается только на Американском континенте — там для неё есть подходящие условия. А геморрагическая лихорадка с почечным синдромом известна в России с прошлого века, однако она не передаётся от человека человеку.