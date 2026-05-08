Как после интесивной тренировки: Главные симптомы хантавируса, которые должны насторожить

Хантавирус сначала проявляется типичными для многих инфекций признаками, а затем у заражённого возникают специфические симптомы: задержка мочеиспускания, боли в пояснице или грудной клетке. Об этом РИА «Новости» рассказал кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Пермского политеха Валерий Литвинов.

Учёный рассказал, что первые симптомы заболевания неспецифичны: наблюдается резкий подъём температуры, головная боль, ломота в мышцах, возникает ощущение, как после интенсивной тренировки.

«Потом симптоматика переходит в почечную или лёгочную недостаточность. То есть через несколько дней происходит задержка мочеиспускания, боли в пояснице — это поражение почек, или одышка, боли в грудной клетке — это поражение легких», — рассказал ученый.

Видов хантавируса много, они известны давно. Патоген может вызывать менингиты и поражение центральной нервной системы. Если речь идёт об обычном вирусе, который ведёт к геморрагической лихорадке с почечным синдромом, то при лечении человек через некоторое время выздоравливает — летальность низкая. Заражение происходит через контакт с испражнениями грызунов.

Ранее в Испании госпитализировали 32-летняя женщина с подозрением на хантавирус. Она летела тем же рейсом, что и пассажир, эвакуированный с круизного лайнера MV Hondius, который позже скончался. Это первый случай госпитализации с подозрением на хантавирус в Испании. Как сообщил Минздрав Валенсии, пациентку переведут в палату с отрицательным давлением в одной из больниц провинции Аликанте.