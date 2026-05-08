В Австралии теряли 300 пробирок c инфекциями, включая хантавирус

В австралийском штате Квинсленд из лаборатории пропали 323 пробирки со смертельно опасными вирусами. Об этом ещё в 2024 году писала Daily Mail.

Среди утерянных образцов — 100 пробирок с вирусом Хендра, 223 — с лиссавирусом и ещё две — с хантавирусом. Пропажу обнаружили ещё в 2021 году, однако официально нарушение подтвердили только в августе 2023-го. Предположительно, лаборатория потеряла вирусы после поломки морозильной камеры.

Главный санитарный врач штата Джон Джеррард заявил, что больше всего вопросов вызывает именно этап переноса биоматериалов в рабочую морозилку — его провели без оформления документов. Все три штамма потенциально смертельны для человека.

Власти Квинсленда смогли подтвердить пропажу только спустя год ожидания, когда получили разрешение на вскрытие хранилища. Где сейчас могут находиться образцы или были ли они уничтожены — неизвестно.

При этом Джеррард подчеркнул, что риск для населения минимален. Вирусы быстро разрушаются вне низкотемпературной среды и теряют свои инфекционные свойства. За последние пять лет в Квинсленде не было ни одного случая заражения Хендра или лиссавирусом, а хантавирус в Австралии никогда не фиксировали. Нет также оснований полагать, что пробирки украли для биотерроризма. Без серьёзных генетических модификаций эти штаммы непригодны для создания биологического оружия.

В Роспотребнадзоре заверили, что хантавирус андес, вызывающий легочно-сердечные осложнения, для россиян не страшен. Эта разновидность инфекции встречается только на территории Северной и Южной Америки. В исключительных случаях вирус может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем, но это происходит только при очень длительном и тесном контакте.