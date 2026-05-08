Они снова это сделали: Предсказание о хантавирусе нашли в серии «Симпсонов» 13-летней давности
«Симпсоны» пророчили вспышку хантавируса ещё в 2012 году
«Симпсоны» опять предсказали будущее. Обложка © Kinopoisk / Кадр из мультсериала «Симпсоны» (С 1989 года по наши дни), режиссёры Микель Б. Андерсон, Джим Рирдон, Марк Керклэнд и др., сценарий Джеймс Л. Брукса, Мэтта Грейнинга, Тима Лонга и др.
Мультсериал «Симпсоны» предсказал появление смертельного хантавируса ещё в 2012 году. На это обратил внимание SHOT.
В том самом эпизоде сотни людей на круизном лайнере узнают о страшной болезни. Однако позже выясняется, что это была шутка Барта Симпсона, который решил разнообразить скучную рутину и уговорил родителей отправиться в экзотическое путешествие.
Проказа юного хулигана обернулась для семьи высадкой на берегу Антарктики — всю компанию сняли с корабля и бросили во льдах. Создатели сериала известны своей любовью к обыгрыванию актуальных событий, но на этот раз они, похоже, снова заглянули в будущее.
Ранее в Испании госпитализировали 32-летнюю жительницу Аликанте с подозрением на хантавирус. Женщина летела тем же рейсом, что и пассажир круизного лайнера MV Hondius, которого ранее эвакуировали с судна — тот позже скончался. Это первый подобный случай госпитализации с этой инфекцией в королевстве.
Больше материалов о наследии и современной культуре — в разделе «Культура» на Life.ru.