Летальный исход в Тайбэе: Власти усилили дератизацию для сдерживания хантавируса

На Тайване в городе Тайбэй зарегистрирован случай заражения хантавирусом с летальным исходом. Об этом сообщает центральное телевидение Китая (CCTV).

Хантавирусы передаются человеку через грызунов. Они могут вызывать два синдрома: геморрагическую лихорадку с поражением почек и лёгочный синдром. В связи с трагедией местные власти начали масштабную санитарную обработку, увеличили количество отравленных приманок для крыс.

Для помощи населению привлекли специалистов по мониторингу и борьбе с грызунами. По данным телевидения, пока зарегистрирован только один случай, однако жители обеспокоены возможным распространением инфекции.

Ранее в Роспотребнадзоре успокоили россиян: хантавирус андес, вызывающий опасный кардиопульмональный синдром, не угрожает нашей стране. Эта форма инфекции, пояснили в ведомстве, распространена исключительно на Американском континенте, где для неё сложилась подходящая среда. А вот геморрагическая лихорадка с почечным синдромом в России известна с прошлого века, но она не передаётся от человека к человеку.