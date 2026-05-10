10 мая, 10:10

Британские военные десантировались на остров для спасения мужчины с хантавирусом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zieusin

Вооружённые силы Великобритании провели десантную операцию на архипелаге Тристан-да-Кунья в Южной Атлантике. Туда отправили военных медиков для помощи мужчине с подозрением на хантавирус. Об этом сообщили в правительстве страны.

Шесть десантников и двое врачей из 16-й десантно-штурмовой бригады покинули борт самолёта A400M Atlas с парашютами, чтобы доставить экстренную помощь в эту отдалённую точку Земли. Также с воздуха на главный остров сбросили кислородные баллоны и необходимое медоборудование.

В Минобороны королевства назвали операцию беспрецедентной. Прямо на месте нет взлётно-посадочной полосы, а проживает там всего 221 человек. Из-за критического дефицита кислорода спасать пациента иначе было невозможно.

Десантники преодолели огромное расстояние. Сначала они перелетели почти 7 тысяч километров с авиабазы Брайз-Нортон в Оксфордшире до базы на Острове Вознесения. Затем — ещё более 3 тысяч километров до конечной цели. Сильные ветры (свыше 11 м/с) задержали высадку на сутки, но в итоге группа прибыла на место вечером 9 мая.

Норовирус поразил 115 человек на лайнере США «Карибская принцесса»

Ранее сообщалось, что заражённый хантавирусом лайнер MV Hondius прибыл на Тенерифе. Пассажиров пока не пускают на берег. Первыми лайнер покинут 14 граждан Испании — их переправят военным транспортом в клинику Мадрида, где поместят на строгий карантин. Остальные будут ждать специальных репатриационных рейсов прямо в своих каютах.

Дарья Денисова
