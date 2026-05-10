Британские военные десантировались на остров для спасения мужчины с хантавирусом

Вооружённые силы Великобритании провели десантную операцию на архипелаге Тристан-да-Кунья в Южной Атлантике. Туда отправили военных медиков для помощи мужчине с подозрением на хантавирус. Об этом сообщили в правительстве страны.

Шесть десантников и двое врачей из 16-й десантно-штурмовой бригады покинули борт самолёта A400M Atlas с парашютами, чтобы доставить экстренную помощь в эту отдалённую точку Земли. Также с воздуха на главный остров сбросили кислородные баллоны и необходимое медоборудование.

В Минобороны королевства назвали операцию беспрецедентной. Прямо на месте нет взлётно-посадочной полосы, а проживает там всего 221 человек. Из-за критического дефицита кислорода спасать пациента иначе было невозможно.

Десантники преодолели огромное расстояние. Сначала они перелетели почти 7 тысяч километров с авиабазы Брайз-Нортон в Оксфордшире до базы на Острове Вознесения. Затем — ещё более 3 тысяч километров до конечной цели. Сильные ветры (свыше 11 м/с) задержали высадку на сутки, но в итоге группа прибыла на место вечером 9 мая.

Ранее сообщалось, что заражённый хантавирусом лайнер MV Hondius прибыл на Тенерифе. Пассажиров пока не пускают на берег. Первыми лайнер покинут 14 граждан Испании — их переправят военным транспортом в клинику Мадрида, где поместят на строгий карантин. Остальные будут ждать специальных репатриационных рейсов прямо в своих каютах.