Норовирус поразил 115 человек на лайнере США «Карибская принцесса»

Более сотни пассажиров и членов экипажа заразились норовирусом на борту круизного лайнера «Карибская принцесса» (Caribbean Princess). Инфекция распространилась во время морского путешествия. Об этом сообщили специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

По данным инфекционистов, заболевание подтвердили у 115 человек. Среди них 102 пассажира и 13 членов экипажа. Всего на борту судна находятся более трёх тысяч пассажиров и 1131 сотрудник.

В CDC уточнили, что заболевшие жаловались в основном на рвоту и сильную диарею. Медики изолировали инфицированных в каютах. У пациентов взяли биологические образцы для лабораторных исследований.

Лайнер вышел из Флориды 28 апреля. Судно должно прибыть в порт Канаверал 11 мая. Во время круиза корабль делает остановки в Доминиканской Республике и на Багамах. После возвращения в порт лайнер пройдет полную санитарную обработку.

По информации CDC, это уже четвёртая вспышка желудочно-кишечных заболеваний на круизных судах США с начала 2026 года. В марте аналогичный случай произошел на другом лайнере Princess Cruises. Тогда норовирус выявили у 141 пассажира и 52 членов экипажа.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила о шести подтверждённых случаях заражения хантавирусом Andes virus. Инфекцию обнаружили среди пассажиров круизного судна MV Hondius. Корабль следовал в Испанию. ВОЗ оценила риск распространения инфекции для мирового населения как низкий.