9 мая, 14:07

ВОЗ сообщила о шести случаях хантавируса на круизном лайнере

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Darryl Brooks

Всемирная организация здравоохранения сообщила о шести подтверждённых случаях заражения хантавирусом Andes virus среди пассажиров круизного судна MV Hondius, следовавшего в Испанию. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ВОЗ.

По данным организации, к 8 мая зарегистрировано восемь случаев заболевания, трое заболевших скончались. ВОЗ оценила риск распространения инфекции для мирового населения как низкий, однако для пассажиров и экипажа судна риск остаётся умеренным.

Национальные органы здравоохранения уже уведомлены через механизм Международных медико-санитарных правил. Специалисты занимаются отслеживанием контактов пассажиров, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса.

Смертельный вояж за полтора миллиона: Туроператоры предлагают отдохнуть на лайнере с хантавирусом
Ранее сообщалось, что круизное судно MV Hondius, на борту которого была зафиксирована вспышка хантавируса Андес, после прибытия к Канарским островам продолжит маршрут в Нидерланды для проведения полной дезинфекции. Часть команды покинет борт. 17 моряков эвакуируют на берег. А 30 человек останутся на судне и продолжат работу.

Александра Мышляева
