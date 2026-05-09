ВОЗ сообщила о шести случаях хантавируса на круизном лайнере

Всемирная организация здравоохранения сообщила о шести подтверждённых случаях заражения хантавирусом Andes virus среди пассажиров круизного судна MV Hondius, следовавшего в Испанию. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ВОЗ.

По данным организации, к 8 мая зарегистрировано восемь случаев заболевания, трое заболевших скончались. ВОЗ оценила риск распространения инфекции для мирового населения как низкий, однако для пассажиров и экипажа судна риск остаётся умеренным.

Национальные органы здравоохранения уже уведомлены через механизм Международных медико-санитарных правил. Специалисты занимаются отслеживанием контактов пассажиров, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса.

Ранее сообщалось, что круизное судно MV Hondius, на борту которого была зафиксирована вспышка хантавируса Андес, после прибытия к Канарским островам продолжит маршрут в Нидерланды для проведения полной дезинфекции. Часть команды покинет борт. 17 моряков эвакуируют на берег. А 30 человек останутся на судне и продолжат работу.