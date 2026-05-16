Самолёт устроил дрифт и задымился на взлётно-посадочной полосе в Хорватии

В аэропорту хорватского города Сплит произошёл инцидент с пассажирским самолётом. Лайнер Airbus A220-300 авиакомпании Croatia Airlines готовился к вылету во Франкфурт, однако внезапно прервал разбег. На видео с места инцидента заметно, что из-под шасси воздушного судна повалил густой дым. Об этом передаёт Washington Eye.

Самолёт продолжил движение, съехал с взлётно-посадочной полосы и остановился уже на газоне. В результате происшествия двигатель получил повреждения. На борту находились 130 пассажиров и пять членов экипажа. К счастью, никто не пострадал.