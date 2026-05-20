Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в рамках специальной военной операции с начала 2026 года было освобождено около 80 населённых пунктов. Об этом дипломат рассказал в интервью Shanghai Media Group.

«За 2026 г. было освобождено около 80 населённых пунктов, в том числе 35 в марте и апреле. Процесс идёт», — отметил министр.

Лавров также подчеркнул, что Россия продолжает последовательно выполнять задачи спецоперации. По его словам, президент РФ Владимир Путин ранее неоднократно заявлял: российская сторона сознательно не использует весь возможный арсенал средств, чтобы не причинять чрезмерный ущерб территориям, где проживают мирные жители.

Ранее Сергей Лавров призвал ООН отреагировать на гонения на канонической УПЦ на Украине. В российском МИД выразили надежду, что Альянс цивилизаций под руководством Мигеля Моратиноса внесёт свой вклад в нейтрализацию острых вызовов современности.