«Это кто?» Лавров унизил главу МИД Литвы цитатой Декарта

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пренебрежительно отозвался об угрозах своего литовского коллеги Кестутиса Будриса в адрес Калининграда, вспомнив знаменитую цитату философа Рене Декарта. Глава российского дипведомства посоветовал «оставлять это за рамками внимания».

Лавров назвал недостойным внимания заявления главы МИД Литвы о Калининграде. Видео © Telegram/ ВЕСТИ

«Это кто? Ему уже ответили. Вы знаете, это надо как-то оставлять за рамками внимания, и поменьше удивляться и придавать значения. Я перестал их читать. Им надо как-то подтвердить, что они существуют. Только, в отличие от известного философа, который говорил: «Я мыслю, значит, я существую», эти просто существуют», — сказал Лавров в интервью журналисту ИС «‎Вести» Павлу Зарубину, имея в виду знаменитое изречение французского философа Рене Декарта.

Напомним, глава МИД Литвы заявил, что НАТО должна показать России способность «проникнуть в небольшую крепость Калининград» и что у альянса есть средства для уничтожения российских баз в эксклаве. В Москве эти заявления назвали одиозными и неприемлемыми. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков резко оценил это заявление как «на грани безумия» и связал его с настроениями отдельных литовских политиков. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал политиков балтийских стран «недоумками», привлекающими внимание «русофобским лаем», и отметил абсолютную неадекватность их выпадов с учётом реальных возможностей армий этих государств.