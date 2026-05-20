Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 мая, 09:55

Захарова призвала Латвию закрыть МИД Литвы после угроз в адрес Калининграда

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Латвии стоило бы призвать к закрытию литовского МИД, а не бросаться обвинениями в адрес России о якобы дезинформации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала отрицание Ригой сведений СВР РФ о том, что Украина намеревается атаковать нашу страну с территории Латвии.

МИД Латвии вручил ноту протеста поверенному в делах РФ после заявления СВР
МИД Латвии вручил ноту протеста поверенному в делах РФ после заявления СВР

Дипломат отметила, что МИД Латвии заявил, будто Россия лжёт о втягивании Киевом стран Прибалтики в эскалацию конфликта, в то время как МИД Литвы призвал НАТО ударить по Калининграду. Она задалась вопросом, почему латвийское внешнеполитическое ведомство не заявило, что их литовские коллеги сошли с ума.

«Почему МИД Латвии не сказал, что МИД Литвы нужно закрыть, потому что он занимается втягиванием Прибалтики в конфликт?» — подчеркнула Захарова в эфире радио Sputnik.

Киев отрицает подготовку ударов по России из Латвии
Киев отрицает подготовку ударов по России из Латвии

Напомним, ранее министр иностранных дел Литвы Кестутис Будри призвал НАТО продемонстрировать России свои возможности по проникновению в Калининградскую область. Политик заявил, что альянс располагает средствами для уничтожения баз РФ в регионе.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Мария Захарова
  • МИД РФ
  • Литва
  • Латвия
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
  • Калининградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar