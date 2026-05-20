Латвии стоило бы призвать к закрытию литовского МИД, а не бросаться обвинениями в адрес России о якобы дезинформации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала отрицание Ригой сведений СВР РФ о том, что Украина намеревается атаковать нашу страну с территории Латвии.

Дипломат отметила, что МИД Латвии заявил, будто Россия лжёт о втягивании Киевом стран Прибалтики в эскалацию конфликта, в то время как МИД Литвы призвал НАТО ударить по Калининграду. Она задалась вопросом, почему латвийское внешнеполитическое ведомство не заявило, что их литовские коллеги сошли с ума.

«Почему МИД Латвии не сказал, что МИД Литвы нужно закрыть, потому что он занимается втягиванием Прибалтики в конфликт?» — подчеркнула Захарова в эфире радио Sputnik.

Напомним, ранее министр иностранных дел Литвы Кестутис Будри призвал НАТО продемонстрировать России свои возможности по проникновению в Калининградскую область. Политик заявил, что альянс располагает средствами для уничтожения баз РФ в регионе.