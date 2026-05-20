«‎На грани безумия!» Заявление об ударе по Калининграду вызвало резкую реакцию Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков резко оценил заявление главы МИД Литвы Кестутиса Будриса, который призвал НАТО нанести удар по Калининграду. По словам представителя Кремля, подобные высказывания трудно воспринимать как серьёзную политическую позицию. Он связал их с настроениями отдельных литовских политиков.

«Это заявление на грани безумия. Наверное, я не думаю, что к этому нужно серьёзно относиться», — сказал Песков корреспонденту ИС «Вести» Павлу Зарубину во время визита президента России в Пекин.

Он добавил, что такие слова, по его мнению, скорее говорят об «оголтелости» политиков. При этом Песков отметил, что подобные фигуры вряд ли способны на продуманные изощрённые действия в сторону Калининграда. Он назвал страны Балтии маниакально антироссийскими. Представитель Кремля заметил, что русофобия застилает их глаза, что их не красит.