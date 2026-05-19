«Мгновенный ответ»: В Калининграде отреагировали на угрозы со стороны Литвы

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных заявил, что любая агрессия против региона получит немедленный ответ. Так он прокомментировал призыв МИД Литвы Кестутиса Будриса атаковать российский эксклав.

«Если вдруг они такой шанс рассматривают, то просто мгновенный ответ получат. <...> Хочу напомнить слова президента [Владимира Путина]: если нам будут создавать угрозы, мы точно будем уничтожать эти угрозы», — сказал Беспрозванных в беседе с ИС «Вести».

Глава региона напомнил, что Калининградскую область защищает Балтийский флот. По его словам, заявления о возможной атаке можно делать только «имея нездравый смысл».

При этом жители области воспринимают подобные угрозы спокойно. Он напомнил о том, как звучали заявления о проблемах с энергоснабжением и проходили информационные атаки, но регион продолжил работать в штатном режиме.

«Калининградцы уверены в защите нашего региона, служба внешней разведки работает, все силы и средства задействованы, чтобы защитить наш регион. Поэтому мы дальше работаем над его развитием», — сказал губернатор.