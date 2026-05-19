«Раздавят в считаные часы»: Литве пригрозили сокрушительным ударом при нападении на Калининград
Депутат Журавлёв: РФ немедленно ударит по Литве в случае атаки на Калининград
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artem Grebenyuk
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв в беседе с NEWS.ru заявил, что Россия немедленно ответит на возможную атаку на Калининград сокрушительным ударом по Литве.
По его словам, призывы лидеров стран Балтии к агрессии говорят об их ограниченном мышлении. Глава МИД Литвы Кестутис Будрис несёт «несусветную глупость», полагая, что может командовать блоком НАТО.
«Не вдомёк болезному, что ответ ядерной державы будет немедленным и сокрушительным — прежде всего для его недостраны, которую российские войска раздавят в считанные часы», — высказался парламентарий.
Напомним, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «смертельной одержимостью» и «суицидальной паранойей» призыв главы МИД Литвы Кястутиса Будриса атаковать Калининград. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высмеял выпады Литвы, заметив, что Балтии впору было бы применить Пятую статью НАТО против Украины, которая регулярно атакует их земли дронами.
Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.