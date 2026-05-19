Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв в беседе с NEWS.ru заявил, что Россия немедленно ответит на возможную атаку на Калининград сокрушительным ударом по Литве.

По его словам, призывы лидеров стран Балтии к агрессии говорят об их ограниченном мышлении. Глава МИД Литвы Кестутис Будрис несёт «несусветную глупость», полагая, что может командовать блоком НАТО.

«Не вдомёк болезному, что ответ ядерной державы будет немедленным и сокрушительным — прежде всего для его недостраны, которую российские войска раздавят в считанные часы», — высказался парламентарий.