«Одиозно»: Косачёв еле сдержался после чуши Будриса о взятии «‎крепости» в Калининграде

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачёв назвал одиозным и неприемлемым призыв главы МИД Литвы Кестутиса Будриса «проникнуть в небольшую крепость, которую русские построили в Калининграде». В эфире ИС «Вести» сенатор заметил, что теперь нужно дождаться реакции НАТО на эту чушь.

«Заявление настолько одиозное, настолько неприемлемое, что провоцирует сразу переходить на личности, но попробую воздержаться в нашем эфире от этого приёма », — сказал Косачёв.

Он подчеркнул, что Будрис выступал не как частное лицо, а как официальный представитель государства и, по сути, говорил от имени НАТО и Евросоюза. А это, по мнению российского парламентария, абсолютно недопустимо для столь высокопоставленного дипломата. Сенатор добавил, что если кто-либо всё же попытается совершить атаку на российский регион, ответ Москвы на подобную агрессию будет «абсолютно решительным».