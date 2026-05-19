«Одиозно»: Косачёв еле сдержался после чуши Будриса о взятии «крепости» в Калининграде
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачёв назвал одиозным и неприемлемым призыв главы МИД Литвы Кестутиса Будриса «проникнуть в небольшую крепость, которую русские построили в Калининграде». В эфире ИС «Вести» сенатор заметил, что теперь нужно дождаться реакции НАТО на эту чушь.
«Заявление настолько одиозное, настолько неприемлемое, что провоцирует сразу переходить на личности, но попробую воздержаться в нашем эфире от этого приёма», — сказал Косачёв.
Он подчеркнул, что Будрис выступал не как частное лицо, а как официальный представитель государства и, по сути, говорил от имени НАТО и Евросоюза. А это, по мнению российского парламентария, абсолютно недопустимо для столь высокопоставленного дипломата. Сенатор добавил, что если кто-либо всё же попытается совершить атаку на российский регион, ответ Москвы на подобную агрессию будет «абсолютно решительным».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «смертельной одержимостью» и «суицидальной паранойей» призыв главы МИД Литвы Кястутиса Будриса атаковать Калининград. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высмеял выпады Литвы, заметив, что Балтии впору было бы применить Пятую статью НАТО против Украины, которая регулярно атакует их земли дронами.
