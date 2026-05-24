24 мая, 04:48

Бригада ВСУ признала пропажу более 780 военных под Волчанском

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

159-я отдельная механизированная бригада Вооружённых сил Украины (ВСУ) подтвердила пропажу более 780 военнослужащих на Волчанском направлении в Харьковской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах, пишет РИА «Новости».

Речь идёт о подразделении, которое ранее обвиняли в сокрытии реальных потерь. По данным собеседника агентства, число пропавших без вести в бригаде продолжает оставаться высоким.

«Согласно данным 159-й бригады ВСУ, в настоящее время пропавшими без вести на Волчанском направлении числятся 786 военнослужащих подразделения», — рассказал собеседник агентства.

В марте сообщалось, что командование этой бригады могло занижать реальные потери в Харьковской области. По данным российских силовых структур, погибших военнослужащих записывали как пропавших без вести.

Экипаж танка Т-80БВМ группировки «Север» сорвал ротацию ВСУ в Сумской области

А ранее военнослужащие расчётов войск беспилотных систем 51-й общевойсковой армии группировки «Центр» сорвали ротацию противника на Добропольском направлении. Операторы ударных БПЛА, действуя в режиме «свободной охоты», обнаружили перемещение боевых бронированных машин с пехотой. В подразделениях беспилотных систем 56-го батальона спецназа применяются различные виды дронов для разведывательных задач, корректировки артиллерийского огня и нанесения ударов по целям.

Антон Голыбин
