159-я отдельная механизированная бригада Вооружённых сил Украины (ВСУ) подтвердила пропажу более 780 военнослужащих на Волчанском направлении в Харьковской области. Об этом сообщили в российских силовых структурах, пишет РИА «Новости».

Речь идёт о подразделении, которое ранее обвиняли в сокрытии реальных потерь. По данным собеседника агентства, число пропавших без вести в бригаде продолжает оставаться высоким.

«Согласно данным 159-й бригады ВСУ, в настоящее время пропавшими без вести на Волчанском направлении числятся 786 военнослужащих подразделения», — рассказал собеседник агентства.

В марте сообщалось, что командование этой бригады могло занижать реальные потери в Харьковской области. По данным российских силовых структур, погибших военнослужащих записывали как пропавших без вести.

А ранее военнослужащие расчётов войск беспилотных систем 51-й общевойсковой армии группировки «Центр» сорвали ротацию противника на Добропольском направлении. Операторы ударных БПЛА, действуя в режиме «свободной охоты», обнаружили перемещение боевых бронированных машин с пехотой. В подразделениях беспилотных систем 56-го батальона спецназа применяются различные виды дронов для разведывательных задач, корректировки артиллерийского огня и нанесения ударов по целям.