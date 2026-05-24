В Сумской области экипаж танка Т-80БВМ сорвал попытку ротации Вооружённых сил Украины (ВСУ). Как рассказал командир танкового взвода группировки войск «Север» с позывным Алтай, движение противника было замечено операторами дронов.

Движение техники в сторону переднего края было выявлено расчётами беспилотников. После фиксации маршрута координаты передали танковому экипажу, который действовал с заранее оборудованной закрытой позиции.

«В результате нанесения удара было уничтожено более десяти военнослужащих ВСУ, ББМ «Хамви», боеприпасы и материальные средства. После выполнения боевой задачи экипаж сменил огневую позицию и продолжили нести круглосуточное боевое дежурство», — цитирует военного РИА «Новости».

А ранее военнослужащие расчётов войск беспилотных систем 51-й общевойсковой армии группировки «Центр» сорвали ротацию противника на Добропольском направлении. Операторы ударных БПЛА, действуя в режиме «свободной охоты», обнаружили перемещение боевых бронированных машин с пехотой. В подразделениях беспилотных систем 56-го батальона спецназа применяются различные виды дронов для разведывательных задач, корректировки артиллерийского огня и нанесения ударов по целям.