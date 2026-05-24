Военнослужащие расчётов войск беспилотных систем 51-й общевойсковой армии группировки «Центр» сорвали ротацию противника на Добропольском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Операторы ударных БПЛА в режиме «свободной охоты» выявили движение боевых бронированных машин пехоты с живой силой Вооружённых сил Украины (ВСУ). Точечными ударами нанесено огневое поражение вражеской технике, попытка провести ротацию личного состава сорвана.

В ведомстве отметили, что подразделения беспилотных систем 56-го батальона спецназа используют различные типы дронов для разведки, корректировки огня артиллерии и поражения целей. Это способствует продвижению штурмовых подразделений группировки у Доброполья.

Кроме того, расчёты 90-й гвардейской танковой дивизии уничтожили разведывательные беспилотники ВСУ на Днепропетровском направлении. А мобильные огневые группы 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады отразили ночной налёт вражеских дронов в ДНР, используя тепловизоры и зенитно-ракетные комплексы.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в зоне ответственности группировки войск «Центр» ВСУ понесли значительные потери. Начальник пресс-центра группировки Александр Савчук сообщил, что совместными действиями общевойсковых подразделений и операторов БПЛА противник потерял свыше 280 военнослужащих. Также уничтожены 6 боевых бронированных машин, 9 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии.