Российские военные модернизируют сбитые БПЛА ВСУ на передовой

Российские специалисты на Сумском направлении используют трофейные и сбитые украинские беспилотники после восстановления и модернизации. Об этом сообщил оператор БПЛА с позывным Армавир группировки войск «Север».

По словам военных, техника поступает в разном состоянии и проходит этап диагностики, замены узлов и последующего тестирования.

Восстановленные дроны адаптируют. В частности, один из дронов Vampire после ремонта получил обновлённое программное обеспечение и прошёл проверку основных систем, включая камеру с режимами дневного и ночного наблюдения. Для части аппаратов изготавливаются новые элементы с использованием 3D-печати.

Ранее Life.ru писал, что российские беспилотники, сделанные из перехваченных украинских дронов, наводят ужас на Вооружённые силы Украины. Такие аппараты получили название дроны-«франкенштейны». Российские военные используют системы радиоэлектронной борьбы для перехвата украинских беспилотников. Из них собирают новые дроны, применяя уцелевшие детали и механизмы.