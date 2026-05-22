«Калашников» показал управляемый боеприпас «КУБ-10МЭ» дальностью свыше 100 км

Концерн «Калашников» представил журналистам новый управляемый боеприпас тактического класса «КУБ-10МЭ» с дальностью полёта более 100 км. Разработка выполнена в сжатые сроки с учётом опыта применения подобных систем в зоне специальной военной операции.

Ключевым отличием изделия стала оптико-электронная система наведения, позволяющая поражать движущиеся цели. Кроме того, боеприпас обладает повышенной устойчивостью к средствам радиоэлектронной борьбы и системам противовоздушной обороны, а также оснащён комплексом аэрофото- и видеосъёмки с записью данных.

«КУБ-10МЭ» предназначен для поражения широкого спектра целей — от лёгкой бронетехники и командных пунктов до объектов ПВО, РЭБ и тыловой инфраструктуры. Аппарат способен работать на высотах от 80 до 1800 метров, в дневное и ночное время, при сложных погодных условиях и температуре от −30 до +40 °C.