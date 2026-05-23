Российские дроны-«франкенштейны» наводят ужас на ВСУ

Российские беспилотники, сделанные из перехваченных украинских дронов, наводят ужас на ВСУ. Как пишет «РБК-Украина», такие аппараты получили название дроны-«франкенштейны»

Часть украинских беспилотников попадает под контроль российских подразделений благодаря системам радиоэлектронной борьбы. После перехвата из них собирают новые устройства, используя пригодные компоненты и узлы.

В публикации отмечается, что повторно применяются материнские платы, двигатели, корпуса и другие элементы конструкции.

Ранее сообщалось, что российские военные «ослепляют» украинские дроны мультфильмом «Ну, погоди!». Благодаря разработке отечественных умельцев, операторы БПЛА ВСУ вместо реальной картинки начинают видеть кадры из советских мультфильмов.